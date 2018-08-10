Reuters: Россия намерена ограничить поставки топлива в Белоруссию

Россия с октября намерена приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию, сообщает Reuters.

«Российская сторона инициировала прекращение беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Белоруссию нефтепродуктов, объяснив это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Москва также намерена отказать Минску в предоставлении очередных кредитных траншей контролируемого Россией Евразийского фонда, а также госкредита на следующий год.

Для возобновления поставок и кредитования Россия требует компенсаций за поставленные ранее в Белоруссию нефтепродукты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия относится недобросовестно к взятым на себя обязательствам в рамках Евразийского экономического союза и относится к Белоруссии «по-варварски».