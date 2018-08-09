Силуанов прокомментировал ситуацию на финансовых рынках России

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал текущую ситуация на финансовых рынках России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках», — сказал Силуанов.

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Он также отметил, что кабмин и Банк России осуществляют мониторинг ситуации на рынках и обладают всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 3 руб., до 76,82 руб., курс доллара увеличился на 2,69 руб., до 66,28 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 2,83 коп., составив 71,02 руб.

«Газета.Ru» следит за реакцией рынков на «драконовские» санкции Госдепа.