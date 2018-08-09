Роспотребнадзор оштрафовал нарушителей антитабачного закона на 70 млн рублей

Роспотребнадзор выписал штрафы нарушителям антитабачного законодательства на 70 млн руб. за полгода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Привлечено 5177 правонарушителей. В их числе 1514 граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя, 1439 юридических лиц», — заявили в Роспотребнадзоре.

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Как стало известно, всего с 2013 года было привлечено к ответственности более 70 тыс. правонарушителей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 марта 2019 года обязательную маркировку табачных изделий.