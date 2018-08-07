Бывший премьер-министр Украины рассказал, от чего зависит курс гривны

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинцы везут из России большое количество наличных средств. Об этом сообщает RT.

По его словам, именно эти деньги обеспечивают стабильность курса гривны.

Он уточнил, что украинские гастарбайтеры переводят на Украину из России около $9 млрд в год.

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«Значительную часть денег люди переводят кэшем, в карманах — такая сумма вообще никак не учтена, но именно она помогает значительной части украинцев обеспечивать свои семьи хотя бы минимальными доходами. Это также позволяет Национальному банку Украины поддерживать устойчивость национальной валюты», — сказал Азаров.

Бывший премьер-министр добавил, что число украинцев, находящихся в России на заработках, может составлять до 10 млн человек.

Ранее лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что экономику Украины держат на плаву граждане страны, работающие за рубежом и пересылающие деньги родственникам на родину.