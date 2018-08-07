Путин одобрил идею по созданию в России еще одной особой экономической зоны

Президент России Владимир Путин одобрил предложение по созданию в Воронежской области особой экономической зоны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как стало известно, президент провел встречу с врио главы региона Александром Гусевым.

«Да, действительно, некоторое время назад было принято решение не открывать новые свободные экономические зоны, но у Вас все-таки особая ситуация, проект продуман, хорошо подготовлен и действительно может дать весьма заметный, позитивный эффект для экономики региона. Поэтому я, конечно, Ваше предложение поддержу», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах России.