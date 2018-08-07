В Совфеде рассказали о движении Украины в XIX век

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал заявление лидера политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что экономику Украины держат на плаву граждане страны, работающие за рубежом и пересылающие деньги родственникам на родину. Об этом сообщает ФАН.

«Тот факт, что экономику Украины спасают гастарбайтеры, работающие за пределами страны и перечисляющие денежные средства своим семьям, причем в значительном объеме, очевиден. Тимошенко также объективно подходит к оценке действующего руководства Украины», — сказал Цеков.

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По словам Цекова, Тимошенко забыла упомянуть о том, что наибольший вред экономике страны нанес разрыв связей с Россией.

Член Совфеда добавил, что современная украинская политика – это дорога в XIX век.

Ранее Тимошенко заявила, что украинскую экономику спасают денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа.