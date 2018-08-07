Эксперт прокомментировал заявление Тимошенко о спасении украинской экономики

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал заявление лидера политической партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что экономику Украины держат на плаву граждане страны, работающие за рубежом и пересылающие деньги родственникам на родину, передает RT.

Эксперт считает, что заявление Тимошенко является фактом и без трудовых мигрантов «на Украине был бы коллапс». По его данным, за первое полугодие 2018 года украинские гастарбайтеры перечислили около $7 млрд, что в 3,5 раза превышает все зарубежные инвестиции.

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«В этом году ВВП Украины вырос больше, чем на 3%, во многом, благодаря деньгам трудовых мигрантов. Большинство людей трудятся на неквалифицированных работах. Условия не самые хорошие, но зарплаты выше, чем на Украине», — сообщил Охрименко.

При этом эксперт отметил, что Тимошенко не может предложить ничего, чтобы люди работали на Украине, а не за рубежом, так как в стране недостаточно рабочих мест с достойной зарплатой.

Ранее Тимошенко заявила, что украинскую экономику спасают денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа.