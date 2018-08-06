В Госдуме ответили на желание Украины закрыть железнодорожное сообщение с Россией

Члена комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал информацию о возможном прекращении железнодорожного сообщения России с Украиной. Об этом сообщает ФАН.

«В экономическом плане железнодорожное сообщение с Украиной для России вовсе не является важным. Но людей жалко, — сказал Милонов.

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Он подчеркнул, что подавляющее число пассажиров железнодорожного транспорта, соединяющего Украину с Россией, — это сами украинцы.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что украинское руководство рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.