Путин одобрил создание «российских офшоров»

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Пакет устанавливает особенности создания и функционирования САР на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, предоставляя возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию России и получить статус международной компании.

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Статус международной компании предоставляется одновременно с госрегистрацией компании в едином госреестре юрлиц.

После смены юрисдикции с точки зрения валютного законодательства России перерегистрируемая компания, получившая статус международной, признается иностранной организацией (нерезидентом), с точки зрения налогового права России - российской организацией (резидентом). При этом международная компания будет вправе осуществлять без ограничений валютные операции и расчеты, предусмотренные законодательством России для нерезидентов, и пользоваться определенными налоговыми льготами как резидент.