Сенаторы России и США могут обсудить проект новых санкций

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным дела Владимир Джабаров заявил, что российские сенаторы могут обсудить проект новых антироссийских санкций на встрече членов Совета Федерации с членом Сената Конгресса США от Республиканской партии Рэндом Полом, передает РИА «Новости».

«Тема новых санкций можем обсудить на встрече, такое может быть. Вообще, нам, конечно, интересно, сколько еще американцы будут использовать свою санкционную пластинку, заезженную до нельзя», — сообщил Джабаров.

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Встреча с Полом запланирована на 6 августа, помимо Джабарова, в ней также должны принять участие члены комитета Совета Федераций по международным делам Сергей Кисляк и Владимир Лукин.

Ранее сообщалось, что сенаторы США подготовили закон о «сокрушительных» санкциях против России.