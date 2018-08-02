Объем ФНБ вырос за июль на 5 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России вырос за июль текущего года на 5 млрд руб., до 4,844 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В долларах объем ФНБ увеличился на $52 млн, до $77,164 млрд.

Как стало известно, в июле Минфин разместил на депозит в ВЭБе средства фонда в сумме 633 млн руб. для финансирования строительства аэропорта в Саратове.

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Отмечается, что при этом ВЭБ в июле досрочно возвратил с депозитов средства фонда на 135,6 млн руб.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что объем Фонда национального благосостояния достигнет уровня 7% ВВП в конце 2019 года — в 2020 году.