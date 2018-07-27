Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку из-за разногласий с министерством экологии Украины. Об этом сообщается на официальном сайте станции.

В заявлении отмечается, что для успешного завершения реализуемых на ЧАЭС проектов требовалась слаженная работа всех вовлеченных сторон, однако власти создали искусственный конфликт с руководством станции, который быстро принял личностный характер.

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«Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход – единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему», — говорится в заявлении Грамоткина.

Ранее сообщалось, что Чернобыльская АЭС объявила тендер на строительство нового укрытия.