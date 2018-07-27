Путин ответил «Газете.Ru» на вопрос о возможном расширении БРИКС

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о возможном увеличении числа стран БРИКС.

Он подчеркнул, что страны-участницы договорились расширять зону влияния организации, вовлекать в орбиты деятельности БРИКС те государства, которые разделяют ее принципы и ценности.

Реклама

«Увеличивать сейчас формально число членов БРИКС пока мы не планируем, потому что те форматы, которые сложились, показывают свою эффективность», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам заседания.

В документе говорится, что стороны подтвердили приверженность принципам демократии и сотрудничества, а также призвали выполнять обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.