За неделю международные резервы России снизились на $2,4 млрд и на 20 июля составили $457,9 млрд против $460,3 млрд на 13 июля, сообщает Банк России.

«Объем международных резервов за неделю снизился на $2,4 млрд, или на 0,5%, в результате отрицательной переоценки и на 20 июля составил $457,9 млрд», — заявили в ЦБ.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли более чем на $700 млн.