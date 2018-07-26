Путин затронул тему цифровизации на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС, что российская сторона готова поддержать ряд инициатив стран-членов БРИКС по расширению сотрудничества в высокотехнологичных сферах и в области электронной торговли. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Президент также отметил, что за счет новых технологий на треть должно вырасти количество рабочих мест в государствах клуба и на 10% объем ВВП.

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«В условиях цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан. Принимаем необходимые законодательные и другие меры для того, чтобы построение открытой, надежной и безопасной интернет-среды шло при четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве», — сказал Путин.

Он призвал активнее налаживать партнерство в сфере цифровой экономики в рамках БРИКС.