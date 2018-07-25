Госдума приняла закон об увеличении рекламного времени на телеканалах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает телеканалам увеличить время показа рекламы. Об этом сообщает RNS.

Законопроект предполагает увеличение лимита рекламы на телевидении с 15% или 9 минут рекламы в час до 20% или до 12 минут в час.

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Помимо этого, закон предлагает запретить рекламу товаров, не предназначенных для детей, а также рекламу в детских и образовательных телепередачах.

Как стало известно, данный законопроект поддержали 297 депутатов, против проголосовали 78 депутатов.

Ранее сообщалось, что интернет впервые обошел телевидение по рекламным доходам.

Объем рекламы в интернете составил 41 млрд руб., на ТВ — 36,5 млрд руб.