Госдеп поприветствовал реформирование украинской газотранспортной системы

США поприветствовали меморандум «Нафтогаза» и «Магистральных газопроводов Украины». Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

«Соединенные Штаты рады сообщить, что правительство Украины обнародовало важное заявление, сделанное сегодня в связи с реформой украинского энергетического сектора», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что реформа согласовывается с ориентированной на свободный рынок политикой, поощряемой США, Евросоюзом и международным сообществом.

Также сообщается, что заместитель госсекретаря по энергетическим ресурсам Франк Фэннон провел в Киеве встречи с украинским президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» заявил о готовности пойти на мировую с «Газпромом».