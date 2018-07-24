Путин посетит ЮАР для участия в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин посетит ЮАР для участия в десятом саммите БРИКС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Двадцать шестого — двадцать седьмого июля президент России Владимир Путин посетит Южно-Африканскую Республику для участия в десятом саммите БРИКС. Планируется, что в ходе рабочих заседаний юбилейного саммита главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях», — сказано в заявлении.

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Уточняется, что на встрече будут обсуждены актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин сообщил, что деловой совет БРИКС заинтересован в реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта, АПК и страхования.