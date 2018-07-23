В Госдуме назвали дату чтения законопроектов об административных спецрайонах

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что совет Госдумы принял решение вынести 25 июля на рассмотрение во втором чтении пакета законопроектов о создании специальных административных районов (САР). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока стоят на среду (25 июля)», — сказал Минх.

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Ранее председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что рассмотрение Госдумой во втором и третьем чтении пакета законопроектов о создании и функционировании специальных административных районов в Приморском крае и Калининградской области, перенесут на осеннюю сессию.

Пакет состоит из семи законопроектов. Базовый законопроект определяет особенности создания, функционирования и упразднения спецрайонов на островах Октябрьский в Калининграде и Русский во Владивостоке. Основными участниками таких районов станут компании, наделенные статусом международной компании.