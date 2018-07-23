Путин обсудил с Пашиняном вопросы по ЕАЭС
Президент России Владимир Путин провел разговор по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что главы государств обсудили вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза.
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждались вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко и с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.