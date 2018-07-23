Путин обсудил с Пашиняном вопросы по ЕАЭС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи, 14 мая... Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел разговор по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудили вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждались вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко и с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.