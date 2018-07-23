Путин обсудил с Назарбаевым взаимодействие в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым взаимодействие в рамках ЕАЭС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту», — говорится в заявлении.

Реклама

Уточняется, что помимо этого лидеры обсудили несколько актуальных тем, которые касаются международной повестки.

Ранее сообщалось, что было подписано соглашение между Евразийским экономическим союзом и Китаем о торгово-экономическом сотрудничестве.