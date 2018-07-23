Reuters: сенаторы США потребовали ввести новые жесткие санкции против России

Сенаторы США призывают к незамедлительной разработке новых санкций в отношении России, чтобы предупредить возможное вмешательство в промежуточные выборы в Соединенных Штатах, сообщило агентство Reuters.

Сенатор Линдси Грэхем отметил, что дополнительные санкции должны быть введены до того, как президент США Дональд Трамп проведет вторую встречу с президентом России Владимиром Путиным. По словам Грэхема, это должны быть жесткие санкции.

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Сенатор Марко Рубио намерен провести голосование по законопроекту под названием Deter (пер. «сдерживать»), который бы наложил новые санкции в том случае, если разведка США представит выводы о том, что Россия вмешивалась в выборы в США. Рубио считает, что «Россия бесспорно вмешивалась в выборы, и будет продолжать это делать в будущем». Он и сенатор Крис Ван Холлен требуют провести слушания по законопроекту уже в начале августа.

Отмечается, что новый законопроект позволит сделать санкции «более автоматическими». Он будет направлен на российский финансовый, энергетический и оборонный сектора.

Агентство напомнило, что после саммита в Хельсинки Трамп подвергся серьезной критике за то, что не смог противостоять Путину в вопросе о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.

Ранее сообщалось, что нефтяники США выступили против ужесточения антироссийских санкций.