В Белоруссии реальные зарплаты обогнали российские

Реальные зарплаты в Белоруссии превысили размер оплаты труда в России. Такие данные опубликованы в спецвыпуске мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах» экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики.

В исследовании экономисты сравнили зарплаты в долларах США в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также Китае и Бразилии по показателю паритета покупательной способности валют (ППС). Данный показатель позволяет уравнивать покупательные способности валют разных стран. При расчетах эксперты использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курса валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах.

Реклама

Экономисты пришли к выводу, что реальные зарплаты в России остаются выше большинства стран СНГ: в 2017 году ее среднемесячный размер составил $1640 по ППС. Единственным государством СНГ, которое смогло обогнать Россию, оказалась Белоруссия. По подсчетам экспертов, средняя зарплата по ППС в прошлом году там составила $1648.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил белорусских банкиров со «скопищем жирных котов».