Bloomberg опубликовал рейтинг продающих гражданство стран

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран, которые продают гражданство, приобретя которое можно сделать инвестицию в экономику этих стран.

Из десяти государств, вошедших в список, восемь считаются офшорными зонами по классификации МВФ.

«Если у вас есть яхта и два самолета, следующее, что вам нужно, — мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их», — сказал глава компании Henley & Partners, предоставляющей консультационные услуги по вопросам гражданства.

Наиболее дорогим было признано гражданство Австрии, для получения которого необходимо вложить в местную экономику $23,75 млн. Второе место занял Кипр ($2,3 млн), третье — Мальта ($1,065 млн).