Путин сообщил о большом запасе прочности у российской экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что у российской экономики есть большой запас прочности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильна. Она развивается и в целом есть большой запас прочности», — сказал Путин.

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Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что министерство прогнозирует рост ВВП страны в 2020 году на уровне 2%.

Он подчеркнул, что реализация национальных проектов, системные изменения законодательства в части стимулирования инвестиций, изменения на финансовых рынках нацелено на то, чтобы увеличить и повысить уровень потенциального роста экономики.