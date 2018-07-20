Путин рассказал о варианте, при котором пенсионная система может «лопнуть»

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране на пять пенсионеров приходится шесть работающих. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, в случае если этот баланс ухудшится, «пенсионная система лопнет».

«Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан», — отметил Путин на встрече с волонтерами чемпионата мир по футболу.

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Также, по его словам, этот вопрос обсуждается уже много лет, в течение которых предлагались разные варианты.

Законопроект об изменениях пенсионной системы прошел первое чтение в Госдуме 19 июля.

Главная новация законопроекта — постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.