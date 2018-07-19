Путин заявил о частой подмене принципа конкуренции протекционизмом

Президент России Владимир Путин заявил, что экономические связи и предпринимательские свободы в мире становятся объектом политизации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня принцип конкуренции и открытости в мировой торговле все чаще подменяется протекционизмом, экономическая выгода и целесообразность — идеологической конъюнктурой и политическим давлением. Экономические связи и предпринимательская свобода становятся объектом политизации», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что внешняя политика России должна становиться более экономически ориентированной и рациональной.

Ранее Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем сообщила, что Еврокомиссия рассчитывает на то, что конфликт между ЕС и США по тарифам может быть разрешен в течение трех лет.