Центробанк оценил годовой рост кредитования экономики России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что рост кредитования экономики в июне составил 8,5%. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В целом кредитование растет, хотя разными темпами по разным секторам, но вот данные по полугодию, год к году, в июне 8,5% — рост кредитов экономике», — сказала Набиуллина.

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Она также подчеркнула, что рост кредитов физлицам составил 18,9% в годовом выражении. В свою очередь годовой рост корпоративного кредитования увеличился на 4,6% в июне.

Ранее сообщалось, что Набиуллина отметила рост ипотечных кредитов в России.