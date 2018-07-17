Набиуллина отметила рост ипотечных кредитов в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что россияне стали больше брать ипотечных кредитов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вот одна показательная цифра. Если раньше наши граждане, когда брали кредиты в банках, в основном брали на потребление, сейчас 44% всех кредитов, которые они берут, — на ипотеку. Пять лет назад это было 27%», — сказала Набиуллина.

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Она отметила, что такой быстрый темп роста ипотечных кредитов «заставляет» ЦБ все время смотреть за качеством ипотеки.

«Сейчас качество очень неплохое. Просрочка по ипотеке, по ипотечным кредитам к началу года была 1,3%. Приблизительно на таком уровне и сейчас. В целом по рознице у нас 6,1%. То есть ипотечные кредиты очень хорошо обслуживаются, и качество кредитов хорошее», — добавила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что правительство понизит ставку по ипотеке для многодетных семей.