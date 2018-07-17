В «Нафтогазе» отреагировали на слова Путина о сохранении транзита газа через Украину

Коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в своем фейсбуке прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит транзит газа через территорию Украины в том случае, если в Стокгольмском арбитраже будет урегулирован конфликт между сторонами.

Реклама

«Во-первых, два спора (по контракту на поставку газа и контракту на транзит газа) между «Газпромом» и «Нафтогазом» уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже», — написал Витренко.

По его словам, проблема «всего» заключается в том, что «Газпром» отказывается платить компенсации в размере $2,6 млрд, предписанные арбитражным судом.

Он также отметил, что украинская сторона готова урегулировать новый спор о пересмотре транзитного тарифа. При этом коммерческий директор предупредил, что судебное регулирование может растянуться до конца 2020 года.