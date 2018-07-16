Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает RNS.

«Предложение одобрить, то есть рекомендовать принять в первом чтении. ... Решение принято», — сказал глава комитета Андрей Макаров.

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Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в случае, если не будут приняты изменения пенсионного законодательства, размер пенсии россиян по старости снизится по отношению к получаемой ими прежней зарплате с 33% до 20% в течение 12 лет.

Он также отметил, что в 2019 году результат от повышения пенсионного возраста даст больше, чем удвоение пенсии в текущей ситуации.