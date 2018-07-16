Департамент ЦБ оценил рост ВВП России

Рост ВВП России по итогам 2018 года будет ближе к верхней границе в 1,5-2%. Об этом сообщается в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«Наша оценка и краткосрочные прогнозы указывают на вероятный рост ВВП по итогам 2018 года ближе к верхней границе официального прогноза Банка России (1,5-2%)», — заявили в департаменте.

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Ожидается, что годовая инфляция в России в июле вернется на уровень 2,4% с 2,3% в июне.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что министерство прогнозирует рост ВВП страны в 2020 году на уровне 2%.