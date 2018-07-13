Россия почти вошла в топ-10 стран по объему ВВП
Россия поднялась на 11 место в рейтинге экономик по объему ВВП за прошлый год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Всемирного банка.
Как стало известно, ВВП России в долларовом выражении увеличился до $1,58 трлн.
Россию в рейтинге опережают Китай ($12,2 трлн), Индия ($2,6 трлн) и Бразилия ($2 трлн).
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На первом месте рейтинга расположились США с объемом ВВП в $19,4 трлн.
Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место в рейтинге Bank of America Merrill Lynch среди крупнейших глобальных развивающихся рынков.
Отмечается, что в России наблюдается низкий уровень инфляции, но при этом и низкий темп роста ВВП.