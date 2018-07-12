Путин продлил действие контрсанкций

Президент России Владимир Путин продлил действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, которые приняли антироссийские санкции, до конца 2019 года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента России от 6 августа 2014 года №560…, — сказано в документе.

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Ранее сообщалось, что комитет Европарламента по сельскому хозяйству призвал Брюссель продлить меры поддержки фермерам, которые пострадали от российского продуктового эмбарго.

Отмечается, что финансирование необходимо для поддержки новых возможностей и поиска рынков сбыта.