Швейцария подала жалобу в ВТО из-за пошлин США

Швейцария подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за с введения США пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters.

«С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно США, были введены для защиты национальной безопасности, являются необоснованными», — заявили в швейцарском министерстве экономики.

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Согласно правилам ВТО, для решения данного вопроса у Соединенных Штатов есть 60 дней. После этого у Швейцария будет право попросить ВТО создать судейскую коллегию для вынесения решения по этой проблеме.

Ранее власти Китая сообщили, что США развязали крупнейшую в истории торговую войну, введя пошлину в 25% на товары из Китая.