Китай намерен создать с арабскими странами межбанковское объединение

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует создать китайско-арабское межбанковское объединение с капиталом в $3 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С целью продвижения финансового сотрудничества, Китай создаст китайско-арабское межбанковское объединение, в расположении которого будет находиться $3 млрд на проекты финансового сотрудничества», — сказал Си Цзиньпин.

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Он также отметил, что КНР готова работать над долгосрочным стратегическим планированием с арабскими странами.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Пекин подтвердили высокий уровень отношений.

По словам главы государства, в 2018 году Россия и Китай могут выйти на уровень товарооборота в $100 млрд.