Московские власти хотят расширить круг промпредприятий для получения льготных займов

Столичные власти работают над расширением возможностей для предприятий по получению займов по ставке 2% у московского Фонда поддержки промышленности. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Артемов. «Фонд поддержки промышленности создан совсем недавно. Уже два предприятия получили займы, и в буквально ближайшие месяцы мы ждем подтверждение того, что еще несколько предприятий получат данный заем. Ставка для резидентов технопарков и промышленных комплексов — 2%. Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы можно было его (заем – «Газета.Ru») расширить на другие промышленные предприятия, не являющиеся резидентами, определив критерии», — рассказал Артемов в кулуарах выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Также, по его словам, московские власти уже разработали ряд направлений по поддержке инноваций в промышленности.

«Первое направление — это присвоение статуса промышленного комплекса, при котором общее снижение налоговой нагрузки составляет 17%. Следующее направление — это присвоение статуса Технопарка, объём налоговых льгот составляет до 25%. Третье направление — резидентство в особой экономической зоне, где объем льгот составляет до 34%», — рассказал Артемов.