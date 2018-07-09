Силуанов сообщил о росте реальных зарплат
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о росте реальных зарплат в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«9% в реальном выражении выросли заработные платы», — сказал Силуанов во время парламентских слушаний в Госдуме.
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Он так же добавил, что рост ВВП в России составляет 2%.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил о росте реальных зарплат в России за последние месяцы.
Министр отметил, что реальные зарплаты растут за три-четыре месяца этого года почти на 10%.
Он подчеркнул, что зарплаты в среднем должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту.
По данным Минэкономразвития, темпы роста реальных зарплат в России снизятся до менее 1% в следующем году.