Путин одобрил поправки в бюджет ПФР

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Президент России Владимир Путин утвердил закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда на текущий год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Исходя из документа, доходы фонда снижаются на 66,8 млрд руб, до 8,266 трлн руб. (8,4% к ВВП), одновременно увеличиваются его расходы на 92,2 млрд руб, до 8,532 трлн руб. (8,7% к ВВП).

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Таким образом, дефицит бюджета ПФР составит 265,5 млрд руб. (0,3% ВВП).

Уточняется, что источником финансирования дефицита являются не использованные в прошлом году остатки средств.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило отчет об исполнении бюджета ПФР за 2017 год.

В части бюджета ПФР, не связанной с формированием пенсионных накоплений, профицит по итогам года составил 109 млрд руб.