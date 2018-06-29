В Минфине сообщили о сохранении порога беспошлинного ввоза посылок с 1 июля

Заместитель министра финансов Илья Трунин заявил, что порог беспошлинного ввоза посылок с 1 июля 2018 года не будет изменен. Об этом сообщает RNS.

Он также напомнил, что с 1 января 2019 порог беспошлинного ввоза по почте снижается в месяц до €500 евро, с 2020 года — €200.

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«Это уже действующее решение, оно уже вступило в силу. €500 рано или поздно будет... ...С 1 июля уже нет, но с 1 января точно, ну, это уже решение принято», — сказал Трунин.

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба (ФТС) России предлагает обложить пошлиной покупки из зарубежных интернет-магазинов, понизив единую ставку с 30% до 20%.