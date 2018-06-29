«Газпром» сообщил о планах поставок газа в Китай

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания намерена поставить в Китай более 1 трлн кубометров газа в течение 30 лет. Об этом сообщает RNS.

«В течение 30 лет мы поставим в КНР более 1 трлн кубометров», — сказал Миллер.

Он также отметил, что российский газ позволит сбалансировать китайский рынок, повысить его ликвидность и предотвратить периоды дефицита газа в Китае.

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Ранее сообщалось, что Миллер и председатель Совета директоров CNPC Ван Илинь обсудили вопросы, связанные коммерческими и техническими аспектами поставок газа в Китай с Дальнего Востока России.

Отдельное внимание было уделено совместной работе в области подземного хранения газа, продвижения использования газа в качестве моторного топлива, газовой электрогенерации.