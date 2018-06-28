Путин сообщил об индексации денежного довольствия военнослужащих

Президент России Владимир Путин сообщил, что денежное довольствие военнослужащих будет индексироваться. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он также отметил, что власти будут развивать систему социальных гарантий для военнослужащих, для офицеров и членов их семей.

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Президент добавил, что с 1 января текущего года была проведена индексация денежного довольствия.

«В дальнейшем такая практика, безусловно, будет продолжена», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что правительство России выдаст в 2018 году государственные жилищные сертификаты на общую сумму в 14,87 млрд руб.

Сертификаты предназначены: военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы, и приравненным к ним лицам; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам; гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами.