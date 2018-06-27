Глава ПФР рассказал о размере прибавки к доходу пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что повышение годового дохода пенсионера на 12 тыс. руб. в 2019 году не потребует выделения бюджетных средств. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те 12 тысяч (рублей), о которых говорила Татьяна Голикова (вице-премьер), не потребуют дополнительных средств из бюджета, это эффект повышения пенсионного возраста», — сказал Дроздов.

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Он также подчеркнул, что после следующего года пенсии будут расти выше уровня инфляции.

Ранее вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что средняя пенсия в России вырастет до 20 тыс. руб. к 2024 году.

По словам вице-премьера, в правительстве говорят о необходимости до 2024 года выйти на уровень пенсий в размере около 20 тыс. руб.