Глава ФНС сообщил о росте ненефтегазовых доходов бюджета

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что ненефтегазовые доходы продолжают расти. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он отметил, что в период с января по май текущего года рост ненефтегазовых доходов бюджета превысил 10%.

«Конечно, значительный прирост дал налог на добычу полезных ископаемых. Это плюс 29,5% — из-за цены на нефть», — сказал Мишустин.

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Он также добавил, что поступления от налога на прибыль за пять месяцев выросло на 12,5%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор в России невозможно.