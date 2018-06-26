Глава ФНС сообщил о росте ненефтегазовых доходов бюджета
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что ненефтегазовые доходы продолжают расти. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Он отметил, что в период с января по май текущего года рост ненефтегазовых доходов бюджета превысил 10%.
«Конечно, значительный прирост дал налог на добычу полезных ископаемых. Это плюс 29,5% — из-за цены на нефть», — сказал Мишустин.
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Он также добавил, что поступления от налога на прибыль за пять месяцев выросло на 12,5%.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор в России невозможно.