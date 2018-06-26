Силуанов рассказал, на какие продукты не вырастут цены после повышения НДС

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что цены на социально значимую продукцию не вырастут после повышения НДС до 20%. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Министр отметил, что повышение НДС повлияет на цены.

«В целом это находится в рамках наших ожиданий по инфляции и не будет способствовать росту цен на продукцию социально значимую, поскольку льготные ставки по НДС на продовольственные товары, медицинские товары сохранятся на уровне 10%», — сказал Силуанов.

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Ранее стало известно, когда Госдума намерена принять весь пакет налоговых изменений.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, что рост НДС до 20% повлияет на инфляцию.