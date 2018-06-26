Правительство понизит ставку по ипотеке для многодетных семей

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны внести в законодательство поправки, связанные с субсидированием ставки по ипотеке для многодетных семей до уровня 6%. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что внесение изменений должно произойти до 15 июля.

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«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам)», — говорится в тексте документа.

Как уточняется, речь идет об ипотечных кредитах, выданных кредитными организациями на территории России, а также акционерным обществом «Дом.РФ» для строительства или приобретения жилья семьями, в которых появился четвертый и последующий ребенок. Под изменения попадают и займы, уже полученные такими семьями.

Ранее сообщалось, что попросившей помощи у Путина семье понизили ставку по ипотеке.