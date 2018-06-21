В Китае пообещали причинить ущерб рабочим и фермерам США

Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил, что власти США принимали «темпераментные» решения по вопросам двусторонней торговли, а также пообещал, что новые торговые меры Китая нанесут экономический ущерб рабочим и фермерам США, передает Reuters.

Чжун Шань позитивно оценил торговые переговоры с Соединенными Штатами, но при этом отметил, что после них американское правительство начало действовать «непредсказуемо». Поэтому, по мнению министра, Пекину следует принять действенные торговые меры.

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Он подчеркнул, что протекционистская экономическая политика США нанесет ущерб американским рабочим и фермерам, так как Китай будет предпринимать ответные шаги.

Ранее Белый дом назвал «экономическую агрессию» Китая глобальной угрозой. Также ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что введет пошлины на китайские товары на $200 млрд.

Торговые отношения США и Китая ухудшились после того, как Соединенные Штаты ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий.