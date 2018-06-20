Силуанов рассказал, что случилось бы с курсом доллара без бюджетного правила

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что без действующего бюджетного правила курс рубля составлял бы 50 руб. за доллар. Об этом сообщает RNS.

Он подчеркнул, что основной задачей бюджетного правила не является формирование «подушки безопасности», а состоит в обеспечении предсказуемости в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний.

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«Хочу сказать, что если бы не было бюджетного правила, то рубль сегодня имел бы соотношение к цене доллара — примерно 1 доллар к 50 руб. Конечно, рубль был бы крепче, но в случае снижения цены на нефть мы бы увидели обратные качели», — сказал Силуанов.

Ранее в Минфине назвали невозможным изменение бюджетного правила.