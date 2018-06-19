Власти могут выдать льготы героям соцтруда на оплату взносов за капремонт

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти найдут финансирование для обеспечения льгот на капитальный ремонт для героев социалистического труда. Об этом сообщает сообщает RNS.

«После принятия закона мы незамедлительно найдем ресурсы, которые пойдут на героев социалистического труда, на оплату коммунальных услуг и тех льгот, которые им положены», — сказал Силуанов.

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Как стало известно, депутат «Справедливой России Галина Хованская предложила ввести льготы на капремонт для героев социалистического труда. По ее словам, это люди в возрасте 90 лет.

Уточняется, что на предоставление льгот потребуется 1,6 млн руб.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство в ближайшее время определится по налоговым льготам для граждан с низким уровнем дохода.