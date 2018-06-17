В Британии создали велосипед для майнинга

Британская компания 50cycles создала первый в мире велосипед, с помощью которого можно добывать криптовалюту при движении. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам разработчиков, для получения криптовалюты на сумму в $26, нужно преодолеть около 1600 км.

Реклама

Как отмечается, за криптовалюту полученную с помощью велосипеда можно будет оплачивать покупки в некоторых магазинах.

При этом сам велосипед стоит $2250.

Ранее российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что получить прибыль от процесса майнинга можно за 8-12 месяцев.

По его словам, точную доходность при майнинге рассчитать непросто, поскольку затратная часть рассчитывается в долларах.